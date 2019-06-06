الجنوب - مصرع طفلتين وإصابة آخرين بحادث طرق مروع

وعلمنا ان ضحيتي الحادث المأساوي من الوسط اليهودي

أسفر حادث طرق مروع بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 90 طريق العربا في النقب عن مصرع طفلتين 4 و8 سنوات وإصابة 4 آخرين بجراح ما بين متوسطة وخطيرة.

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