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الجنوب - مصرع طفلتين وإصابة آخرين بحادث طرق مروع



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أسفر حادث طرق مروع بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 90 طريق العربا في النقب عن مصرع  طفلتين 4 و8 سنوات وإصابة 4 آخرين بجراح ما بين متوسطة وخطيرة.




وعلمنا ان ضحيتي الحادث المأساوي من الوسط اليهودي




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