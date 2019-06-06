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باسل خياط وزوجته بإطلالة رومنسية .. والمعجبات يعترضن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دائما ما يؤكد الممثل ​باسل خياط​ ان للعائلة الاولوية لديه وهو يحاول قضاء وقت معهم في ظل انشغاله الدائم بالعمل والتصوير ، وفور انتهائه من تصوير مسلسل الكاتب منذ ايام قليلة يحاول قضاء اكبر وقت مع العائلة.



احدث صورة كان قد نشرها باسل منذ ايام جمعته بزوجته ناهد التي نشر معها صورة رومنسية.


وكالعادة راحت المعجبات تعلقن منهم من كانت تعليقاته ايجابية ومنهم من عبر عن غيرته مثلا: " متزوج ليش ياربي كل ما احب ممثل يطلع متزوج.. تؤبرني كتير حلوة الصورة الله يحميكن ويسعدكن .. انتو الاتنين احلي من بعض ولايقين علي بعض ماشاء الله ربنا يخليكوا لبعض يارب".


وتمتلك ناهد اكثر من 60 الف متابع ولديها محبين كثر.




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