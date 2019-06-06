مشاهد, مؤثرة.., مليونير, من, البحرين, يغيث, طفلا, في, البيرو!,

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي قصة مليونير بحريني نبيل أغاث طفلا فقيرا من البيرو، وغير حياته للأبد.

فبعد مدة من انتشار شريط فيديو للصبي الصغير وهو يقرأ ويقوم بكتابة فروضه المدرسية على ضوء مصابيح الشارع، كون المنزل المتواضع الذي يسكن فيه غير مزود بالتيار الكهربائي، قرر المليونير البحريني يعقوب يوسف مبارك مساعدة هذا الطفل وتغيير مستقبله.وذهب المليونير إلى البيرو وعثر على منزل الطفل وتبرع بالأموال لترميم المنزل وتوسيعه، لينعم الطفل بمكان هادئ ومريح للدراسة.ولم يكتف المليونير بهذا القدر من العطاء، بل ساعد والدة الطفل في الحصول على عمل خاص بها لتعيل أسرتها، كما ساهم بترميم المدرسة التي يدرس فيها أطفالها.