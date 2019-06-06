تحذير, طبي, من, خطر, ابتلاع, مياه, حوض, السباحة!,

كلمات متعلقةتحذير, طبي, من, خطر, ابتلاع, مياه, حوض, السباحة!,
يبدو أن العالم قد تجنب أزمة النقص في الشوكولاتة، بعدما سجل الكاكاو أفضل أداء في...
حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة...
عرق النسا أو العصب الوركي (Sciatic nerve) هو العصب الرئيسي، الذي يتفرّع أسفل الظهر من...
حدد علماء أمريكيون الثمرة التي يساعد تناولها على تعديل ضغط الدم وتحمي من خطر...
استخدم علماء في بريطانيا أساليب تعديل الجينات الوراثية لوقف انتشار إنفلونزا...
كشفت دراسة أميركية أن 7 عوامل رئيسة، يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة...
تشير دراسة أميركية إلى أن وظائف المخ لدى مرضى السكري قد تتحسن، إذا اتبعوا حمية...
كشفت دراسة حديثة، أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع...
أعلن علماء علم الوراثة بجامعة كامبردج، أن تخفيض السعرات الحرارية مع بقاء مستوى...
أفادت دراسة أميركية حديثة أن حصول الأطفال على قيلولة منتصف النهار يجعلهم أكثر...