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تحذير طبي من خطر ابتلاع مياه حوض السباحة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من خطورة ابتلاع مياه حوض السباحة لا سيما إذا كان أحد السباحين مصابا بالإسهال.



وقام CDC بتوجيه تحذير جاء فيه: "لا تبتلع مياه حوض السباحة! مجرد جرعة فموية واحدة من الماء مع الجراثيم الضارة يمكن أن يسبب الإسهال لمدة تصل إلى 3 أسابيع".


وعلى موقعه الإلكتروني، أوضح CDC أن السباحين المصابين بالإسهال يعرضون مياه الحوض لخطر التلوث بالجراثيم، لذا من المهم للغاية عدم السباحة في الحوض إذا كنت مريضا بالإسهال، والاستحمام قبل السباحة وتجنب ابتلاع ماء المسبح.

وفي حين أن أحواض السباحة العامة عادة ما يكون لديها نظام فلترة وتطهير، فإن خطر انتقال الجراثيم لا يتوقف خلال الوقت الذي يستغرقه الكلور لقتلها، أو لإعادة تدوير المياه.


وما يثير القلق، أن العديد من مرافق أحواض السباحة تستخدم نظام فلترة واحد، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، ما يؤدي إلى اختلاط المياه من أحواض مختلفة وربما انتشار الجراثيم في جميع الأحواض.


وكشف CDC أن حالة إسهال منفردة يمكن أن تلوث المياه عبر نظام كبير للحديقة المائية، لذا يحث الأشخاص على أن يكونوا أكثر يقظة بشأن عاداتهم في السباحة.




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