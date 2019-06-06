هذه, المرة.., ميسي, يشارك, في, كوبا, أمريكا, لإحراز, اللقب,

أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه سيخوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بطموح دائم لإحراز أول لقب له مع منتخب بلاده بعد إخفاقه في 3 مباريات نهائية خلال الأعوام الأخيرة.

وقال ميسي الأربعاء في حديث مع شبكة "تي واي سي سبورتس" الرياضية التلفزيونية: "نذهب إلى كوبا أمريكا مع الرغبة الدائمة. الأرجنتين تقوم حاليا بمسيرة تجديد مع لاعبين شبان وجدد. بالنسبة للغالبية منهم، هذه هي أول بطولة رسمية، لكن هذا لا يمنع الأرجنتين من إحراز اللقب".ولم يحصل المنتخب الأرجنتيني على أي لقب منذ 26 عاما عندما توج ببطولة كوبا أمريكا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، خاض أربع مباريات نهائية في المسابقة ذاتها (2007 و2015 و2016) وكأس العالم 2014، علما بأن ميسي شارك في المباريات الثلاث الأخيرة.وأضاف ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات وبالحذاء الذهبي في البطولات الأوروبية لموسم 2018-2019 لتسجيله 36 هدفا في الدوري الإسباني مع برشلونة، "منذ زمن طويل، لم تفز الأرجنتين (بكوبا أمريكا)، ونريد الاحتفال من جديد، نريد اللقب".وتستضيف البرازيل البطولة القارية من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبا هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي وفنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة.وأوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الثانية مع كولومبيا والباراغواي وقطر.وقال ميسي: "إنها مجموعة صعبة. ضد كولومبيا المسألة صعبة، والشيء ذاته مع الباراغواي، فيما توجت قطر بطلة لآسيا".وتخوض الأرجنتين الجمعة مباراتها الاستعدادية الأخيرة ضد نيكاراغوا في مدينة سان خوان (غربي الأرجنتين).وبعد غياب لأكثر من عام، يعود المهاجم سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) والجناح أنخل دي ماريا (باريس سان جرمان الفرنسي) إلى تشكيلة الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.