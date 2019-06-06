نيوزيلندا, .., صور, سفاح, المسجدين, خارج, المحرمات,

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في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي،...
قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران...
تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو...
قتل فجر اليوم الثلاثاء مسلح في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد أن استهدف عناصر...
أدان حزب الشعب قيام الجيش السوداني بقمع المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في...
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن،...
ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان غيمة الخلاف بين حركة حماس وسوريا بدأت تنقشع...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتفهم شكوك وزير خارجيته، مايك بومبيو،...
وجهت المخابرات المصرية خلال الايام القليلة الماضية دعوات للفصائل الفلسطينية...
قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاريد كوشنر، إن الفلسطينيين يستحقون...