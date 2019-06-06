عرابة:, وفاة, الشابة, سراج, كريم, غزال, 16, عاما, اثر, مرض, عضال,

وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد علي بن أبي طالب إلى المقبرة الجديدة.للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦ عاما) بعد معاناة من مرض عضال،

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المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ 2019-06-06 | 10:23:34 توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي...

مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا 2019-06-06 | 09:05:41 فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم...

حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً 2019-06-06 | 08:55:45 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، في ساعات النهار معتدلاً في...

مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا 2019-06-06 | 08:52:55 شهدت قرية كفر مندا أجواء من البهجة والسرور بحلول عيد الفطر السعيد، وبهذه...

اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق 2019-06-05 | 19:51:45 اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة...

نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد 2019-06-05 | 19:49:39 هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد. وغرد نتنياهو...

قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة 2019-06-05 | 19:45:58 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تلقي...

مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء 2019-06-05 | 17:13:18 قتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما...

قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم 2019-06-05 | 17:08:39 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الاعلام العربي كايد ظاهر :"شافي شومرون حادث طرق...