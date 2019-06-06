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عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال



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بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦ عاما) بعد معاناة من مرض عضال،



 وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد علي بن أبي طالب إلى المقبرة الجديدة.

للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون.




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