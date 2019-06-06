تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-06 11:29:55 تحذير طبي من خطر ابتلاع مياه حوض السباحة! |  2019-06-06 11:26:14 نيوزيلندا .. صور سفاح المسجدين خارج المحرمات |  2019-06-06 10:26:00 عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال |  2019-06-06 10:23:34 المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ |  2019-06-06 09:09:23 تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب |  2019-06-06 09:05:41 مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا |  2019-06-06 09:04:26 79 مليون قطعة الفائض من الشوكولاتة بانتظار العالم |  2019-06-06 08:57:01 عمدة لندن يسخر من ترامب ويصفه بـ "طفل بعمر 11 عاما" |  2019-06-06 08:55:45 حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً |  2019-06-06 08:52:55 مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا |  2019-06-05 19:55:04 بوفون يرحل رسميًا عن سان جيرمان |  2019-06-05 19:49:39 نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد |  2019-06-05 19:45:58 قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة |  2019-06-05 17:13:18 مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء |  2019-06-05 17:08:39 قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي اسرائيل وطالبتها بتغيير المناقصة التي نشرت مؤخرا لتسويق قسائم بناء في القرية، على ان تسوق القسائم لأهل القرية وحدهم وبطريقة التسجيل والقرعة وليس لمن يطرح السعر الأعلى للقسيمة كما هو حاليا في المناقصة المنشورة. وقد عللت اللجنة المحلية مطلبها بالضائقة السكنية في القرية وبالعدد الكبير للأزواج الشابة الذين لا يملكون شقة سكنية وبالوضع الاجتماعي والمعيشي الخاص بالقرية والذي لا يمكن الكثير من ابناء القرية ان يطرحوا السعر الأعلى للقسيمة لتصبح القسائم نتيجة لذلك للأغنياء والمقتدرين فقط.



ويدور الحديث عن مناقصة علنية نشرتها سلطة أراضي اسرائيل مؤخرا لتسويق 15 قسيمة بناء في قرية ميسر تمكن بناء نحو 30 شقة سكنية من البناء الذاتي. وقد كان الموعد الأخير لاغلاق المناقصة يوم 3.6.19 الا ان اللجنة المحلية في ميسر استطاعت بواسطة المحامي قيس ناصر ارجاء الموعد حتى يوم 17.6.19 وذلك مراعاة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.


وجاء في رسالة المحامي قيس ناصر لسلطة اراضي اسرائيل ان ميسر هي بلدة في منطقة "افضلية قومية" حسب المعايير المعمول بها وذلك لمستوى ميسر الاجتماعي والمعيشي الخاص، وعليه من حق قرية ميسر ان تسوق قسائم البناء فيها لأهل القرية وحدهم وان تكون المناقصة بأسلوب التسجيل والقرعة، وخاصة حينما تشتمل المناقصة على 15 قسيمة بناء فقط مع ان القرية تحتاج إلى المزيد والمزيد من قسائم البناء لسد الحاجة السكنية لابناء القرية. كما ان تسويق القسائم لمن يطرح السعر الأعلى سيؤدي إلى منح القسائم للأغنياء والمقتدرين وليس للمحتاجين حقا للسكن. 


الى هذا تأمل اللجنة المحلية ان تلبي سلطة أراضي اسرائيل مطلبها، وستدرس اللجنة التوجه للقضاء ان لم تراع سلطة الاراضي مطلبها.




كلمات متعلقة

المطالبة, بتسويق, قسائم, البناء, في, ميسر, لأهل, القرية, وحدهم, ‎,

تابعونــا

عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال 2019-06-06 | 10:26:00

بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦...

مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا 2019-06-06 | 09:05:41

فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم...

حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً 2019-06-06 | 08:55:45

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، في ساعات النهار معتدلاً في...

مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا 2019-06-06 | 08:52:55

شهدت قرية كفر مندا أجواء من البهجة والسرور بحلول عيد الفطر السعيد، وبهذه...

اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق 2019-06-05 | 19:51:45

اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة...

نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد 2019-06-05 | 19:49:39

هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد. وغرد نتنياهو...

قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة 2019-06-05 | 19:45:58

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تلقي...

مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء 2019-06-05 | 17:13:18

قتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما...

قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم 2019-06-05 | 17:08:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الاعلام العربي كايد ظاهر :"شافي شومرون حادث طرق...

ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة 2019-06-05 | 14:13:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع طفل عمر عثمان نائل غرق بركة سباحة فندق في ايلات مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية عرب الشبلي سكان قرية تزييف اوراق نقدية 100 دولار 200 شيكل حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات محمد ياسين نائب انتخاب رئيس مجلس محلي بلدة قرية كفر مندا تصويت اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة الناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com