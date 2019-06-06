بعد طول غياب عاد الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​بعمل فني أقل ما يمكن القول عنه إنه مختلف ورائع حيث غنى باللهجة العراقية وبلحن عراقي فطرح أغنيته "بصراحة" على طريقة الفيديو ليريكس والتي حققت بعد ساعات من طرحها نجاحاً ساحقاً بأكثر من 120 ألف استماع على يوتيوب.

الأغنية من كلمات ​رامي العبودي​ وألحان ​علي صابر​ وهو فريق العمل نفسه الذي نفذ أغنية مكانك خالي التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.من ناحية أخرى وصل عساف إلى ألمانيا حيث يستعد لإحياء حفل فني أمام الجالية العربية هناك يوم الجمعة المقبل كما ينتظره موسم صيفي حافل بالمهرجانات التي سيلتقي خلالها الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.