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دائما ما يؤكد الممثل باسل خياط ان للعائلة الاولوية لديه وهو يحاول قضاء وقت...
حقّق الممثل النصري محمد إمام نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "هوجان" الذي خاض...
أعلنت نقابة الموسيقيين، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ...
هنّأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...
هنّأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...
تم الاعلان رسميا عن عرض مسلسل "فلانتينو" للممثل عادل إمام فى شهر رمضان المقبل...
اعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري...
قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، إن النجم السينمائي عزت أبو عوف، يوجد حاليا...
أعلنت بعض المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المغنية العالمية أديل ستحيي...
طرح الفنان الأردني طوني قطان أغنيته الجديدة "عَمّال تحلَو"، عبر احد التطبيقات...