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شرطي ينقذ زوجين نائمين من لدغة أفعى مجلجلة! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكن شرطي أمريكي من الوصول إلى زوجين نائمين في العراء، قبل لحظات من وصول أفعى مجلجلة شديدة السمية إليهما، واستطاع تجنيبهما لدغاتها القاتلة.



وذكرت صحيفة Fox News، أن مكتب الشريف في إحدى ضواحي ولاية تينيسي تلقى شكوى من السكان المحليين عن زوجين ينامان في العراء بالقرب من طريق ريفي.

وانطلق مساعد الشريف، آدم سيسك، للتحقق من الأمر في المكان المشار إليه في الشكوى. وعندما وصل إلى المكان شاهد رجلا وامرأة نائمين بالقرب من الطريق وأفعى مجلجلة تزحف نحوهما.


وخرج سيسك من السيارة ونادى على الزوجين فسمعه الرجل أولا واستفاق، وحذره نائب الشريف بقوله: "لا تتحرك، هناك أفعى في جوارك مباشرة".


وتصرف الرجل وفقا لتعليمات سيسك إذ تجمد في مكانه للحظة، ومن ثم ركض مبتعدا عدة أمتار عن الأفعى.


وتكرر المشهد ثانية لدى استيقاظ المرأة بعده، واستطاع نائب الشريف، بالصدفة، إنقاذ حياة الزوجين من سم خطير لأفعى مشهورة بلدغاتها القاتلة.




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