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تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، تطورا مفاجئا في قضية اتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، باغتصاب فتاة أمريكية.



وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلا عن وكالة "بلومبرغ"، فإن دعوى الاغتصاب المرفوعة ضد رونالدو في محكمة ولاية نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية تم إسقاطها.


ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع رونالدو حامل الكرة الذهبية خمس مرات.


وكشفت تقارير صحفية الأسبوع الماضي، أن رونالدو سيستدعى لحضور جلسات محاكمته بتهمة الاغتصاب، بعد أن نجح محامو مايورغا في التوصل إلى عنوان النجم البرتغالي في إيطاليا.


وتقدمت مايورغا العام الماضي بشكوى في مدينة لاس فيغاس متهمة رونالدو باغتصابها، ليلة الـ12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس، لكن النجم البرتغالي نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.


وفي أكتوبر الماضي كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، ما اعتبرته دليلا على حدوث الاغتصاب، وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو ومايورغا) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، بدفع رونالدو 375 ألف دولار لمايورغا مقابل سكوتها والتستر على الواقعة، قبل أن تقرر مايورغا اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الحادثة.




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