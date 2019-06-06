تبرئة, رونالدو, من, تهمة, الاغتصاب,

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أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه سيخوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل...
أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، رسميًا رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي...
نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي...
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقال مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، إلى...
أكد تقرير إسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز،...
كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار...
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم، عن خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد،...
أكد تقرير إسباني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز،...
قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن نادي برشلونة يتطلع لتعزيز الخط الهجومي...
زاد الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، الغموض حول مستقبله، بعدما أعلن...