مصرع, الطفلة, جوري, جعابيص, من, القدس, دهسا,

فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم جعابيص 4 سنوات من حي جبل المكبر ، بعد أن دهستها سيارة.

وتم اقرار وفاة الطفلة متأثرة بجراحها بعد فشل محاولات انعاشها في المستشفى .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.