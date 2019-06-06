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مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم جعابيص 4 سنوات من حي جبل المكبر ، بعد أن دهستها سيارة.



وتم اقرار وفاة الطفلة متأثرة بجراحها بعد فشل محاولات انعاشها في المستشفى .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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