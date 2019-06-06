في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووصفه بـ"طفل يبلغ من العمر 11 عاما".

وقبل وصوله إلى العاصمة لندن، في زيارة استغرقت 3 أيام، أثار ترامب خلافا مع رئيس بلديتها، وغرد عبر تويتر، واصفا خان بأنه "فاشل تماما"، و"متبلد الحس" وأن أداءه كعمدة "مروع"، واتهمه من قبل بعدم بذل ما يكفي من جهد لمنع الهجمات الإرهابية في لندن.وفي المقابل رد عمدة لندن، قائلا إنه لم يشعر بالإهانة من تغريدة الرئيس الأميركي البالغ من العمر 72 عاما.وقال خان لشبكة سي إن إن: "هذا هو نوع السلوك الذي أتوقعه من طفل عمره 11 عاما (..) ليس لي أن أرد بطريقة مماثلة"، متعهدا بألا يكتب "تغريدات طفولية" مثلما يفعل ترامب.وكرر ترامب توبيخه لعمدة لندن، واصفا إياه بـ"السلبي وغير النبيه"، وقال إنه لم يقم بعمله بشكل جيد، بينما عليه التركيز على وظيفته.