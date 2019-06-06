حالة, الطقس:, أجواء, حارة, نسبياً,

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بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦...
توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي...
فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم...
شهدت قرية كفر مندا أجواء من البهجة والسرور بحلول عيد الفطر السعيد، وبهذه...
اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة...
هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد. وغرد نتنياهو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تلقي...
قتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الاعلام العربي كايد ظاهر :"شافي شومرون حادث طرق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...