تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-06 11:29:55 تحذير طبي من خطر ابتلاع مياه حوض السباحة! |  2019-06-06 11:26:14 نيوزيلندا .. صور سفاح المسجدين خارج المحرمات |  2019-06-06 10:26:00 عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال |  2019-06-06 10:23:34 المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ |  2019-06-06 09:09:23 تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب |  2019-06-06 09:05:41 مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا |  2019-06-06 09:04:26 79 مليون قطعة الفائض من الشوكولاتة بانتظار العالم |  2019-06-06 08:57:01 عمدة لندن يسخر من ترامب ويصفه بـ "طفل بعمر 11 عاما" |  2019-06-06 08:55:45 حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً |  2019-06-06 08:52:55 مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا |  2019-06-05 19:55:04 بوفون يرحل رسميًا عن سان جيرمان |  2019-06-05 19:49:39 نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد |  2019-06-05 19:45:58 قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة |  2019-06-05 17:13:18 مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء |  2019-06-05 17:08:39 قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، في ساعات النهار معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق.



وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .


ويوم غد الجمعة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.


وبعد غد السبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

حالة, الطقس:, أجواء, حارة, نسبياً,

تابعونــا

عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال عرابة: وفاة الشابة سراج كريم غزال 16 عاما اثر مرض عضال 2019-06-06 | 10:26:00

بقلوب يعتصرها الألم والأسى تنعي مدينة عرابة ابنتها الشابة سراج كريم سعيد غزال (١٦...

المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم ‎ 2019-06-06 | 10:23:34

توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي...

مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا مصرع الطفلة جوري جعابيص من القدس دهسا 2019-06-06 | 09:05:41

فجعت مدينة القدس ليلة امس الاربعاء اول ايام عيد الفطر بمصرع الطفلة جوري صلاح مسلم...

مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا مشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر السعيد في كفر مندا 2019-06-06 | 08:52:55

شهدت قرية كفر مندا أجواء من البهجة والسرور بحلول عيد الفطر السعيد، وبهذه...

اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق 2019-06-05 | 19:51:45

اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة...

نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد 2019-06-05 | 19:49:39

هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد. وغرد نتنياهو...

قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة 2019-06-05 | 19:45:58

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تلقي...

مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء مقتل 8 رجال أمن مصريين بهجوم شمال سيناء 2019-06-05 | 17:13:18

قتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما...

قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم 2019-06-05 | 17:08:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الاعلام العربي كايد ظاهر :"شافي شومرون حادث طرق...

ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة 2019-06-05 | 14:13:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةمسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات بشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية فرات نصار الزميل دهس القناة الثانية العفولة جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com