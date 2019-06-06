مشاركة, واسعة, بمسيرة, عيد, الفطر, السعيد, في, كفر, مندا,

شهدت قرية كفر مندا أجواء من البهجة والسرور بحلول عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة، نظم مجلس كفر مندا المحلي بالتعاون مع مجموعة "الفتيان القادة" ورابطة الطلاب الجامعيين، مسيرة ليلة العيد بمشاركة المئات من الأهالي، رجالاً ونساءً وأطفالاً.

حيث إنطلقت المسيرة بعد صلاة العشاء من امام مسجد التقوى، بمشاركة فرقة الكشافة التابعة للفتيان القادة، وردد المشاركون خلالها تكبيرات العيد وأناشيد بهذه المناسبة السعيدة، وجابت المسيرة شوارع القرية واختتمت في ساحة المجلس المحلي.في نهاية المسيرة في ساحة المجلس المحلي، كانت كلمات قصيرة وبرنامج مسابقات وجوائز، حيث القى كل من من رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم وإمام مسجد الشهداء الشيخ محمد نمر عبد الحميد، قدما من خلالها التهاني والتبريكات لأهالي كفر مندا والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، كما القى الطالب الجامعي احمد نايف بشناق كلمة باسم رابطة الطلاب الجامعيين، وفي الختام قدم فرات خطيب فقرة مسابقات وجوائز.