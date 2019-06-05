اصابة, حرجة, لطفلة, تعرض, للدهس, في, جبل, المكبر, وتوقيف, السائق,

الشرطة وصلت للمكان وقامت بتوقيف السائق (٢٠عاما) للتحقيق .

الطفلة وصلت الى احدى العيادات الطبية ونقلت الى مستشفى شعري تسيدك وحالتها حرجة.

اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة القدس عصر اليوم الاربعاء.

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