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اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق



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اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة القدس عصر اليوم الاربعاء.


الطفلة وصلت الى احدى العيادات الطبية ونقلت الى مستشفى شعري تسيدك وحالتها حرجة.


الشرطة وصلت للمكان وقامت بتوقيف السائق (٢٠عاما) للتحقيق .

اصابة حرجة لطفلة تعرض للدهس في جبل المكبر وتوقيف السائق




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