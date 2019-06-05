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نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد



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هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد. وغرد نتنياهو على "تويتر" يقول: "أتمنى عيدا مباركا لمواطنينا المسلمين ولعموم المسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول العيد.أعاده الله عليكم بكل خير ويمن وبركات.
نتنياهو يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد




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