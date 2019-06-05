نتنياهو, يهنئ, المسلمين, بعيد, الفطر, السعيد,

كلمات متعلقةنتنياهو, يهنئ, المسلمين, بعيد, الفطر, السعيد,
اصيبت طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بجراح حرجة جراء تعرضها للدهس في جبل المكبر بمدينة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تلقي...
قتل 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الاعلام العربي كايد ظاهر :"شافي شومرون حادث طرق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...
قدمت الشرطة صباح اليوم للمحكمة لائحة اتهام بحق شاب (33 عاما)من البياضة بعد ان قاد...
مئات المدارس العربيّة تشارك في مسيرة الكتاب بهدف تشجيع المطالعة في عصر تطغى ...
قررت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة في قرار لها أن الهستدروت هي الجهة المخوّلة...
منذ صلاة الفجر والتكبيرات تتعالى من مئاذن عرابة حتى حانت صلاة عيد الفطر وفي مسجد...
شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر...