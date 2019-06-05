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قلنسوة:اعتقال رجل بشبهة حيازة مسدس وتركيب كاميرات مراقبة بمكان عام وبناء مطبات للسرعة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا من قلنسوة للاشتباه به بحيازة مسدس من طراز جلوك وبناء مطبات د لتخفيف السرعة حول منزله وتركيب كاميرات مراقبة في مكان عام كل ذلك بشكل غير قانوني.

خلال نشاط ميداني مركز للشرطة بهدف الحد من مخالفات العنف وجرائم الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، داهم افراد من الشرطة منزل أحد سكان قلنسوة.

مع وصول أفراد الشرطة إلى المنزل وعندما لاحظ المشتبه قدموهم، ألقى شيئًا ما من نافذة المنزل، ليتبين على الفور، أنه مسدس من نوع جلوك.

كما وجد أفراد الشرطة أثناء النشاط، أن المشتبه بنى مطبات لتخفيف السرعة حول منزله دون تصريح فقاموا بإزالتها باستخدام جرار من السلطة المحلية.

كما وإكتشفت الشرطة أيضًا أن المشتبه وضع كاميرات مراقبة في أماكن عامة قرب منزلة، بشكل منافٍ للقانون وبدون تصريح. خلال النشاط تمت إزالة هذه الكاميرات ومصادرتها على يد الشرطة.

تم توقيف المشتبه، البالغ من العمر 45 عامًا من قلنسوة، وأحيل الى التحقيق في مركز الشرطة.
غداً ، سيحال المشتبه إلى محكمة الصلح في بيتاح تيكفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.

 





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