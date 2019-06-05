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قتيلان في حادث مروع قرب طولكرم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الاعلام العربي كايد ظاهر :"شافي شومرون حادث طرق صعب بين ٣ سيارات وطواقم عديده من اطفاء وانقاذ الضفه الغربيه تعمل على تخليص عالقين على ما يبدو بينهم حالات حرجه.


وافادت مصادر طبية لاحقا عن اعلان وفاة شخصين جراء الحادث الاليم.





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