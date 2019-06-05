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ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون على تطبيق القانون في المحال التجارية التي تقوم بتسويق الألعاب الخطرة والمفرقعات النارية من أجل حماية الجمهور من الأخطار الكامنة من هذه الألعاب الخطرة


في إطار نشاط مبادر به للشرطة صباح هذا اليوم (5/6) في مدينة طمرة خلال تفتيش في محل تجاري، تم ضبط 40 مسدس ايروسفيت و 12 حاوية تحتوي على كريات بلاستيكية وعشرات من كريات الذخيرة البلاستيكية. تمت مصادرة الألعاب الخطرة وتم التحقيق مع المشتبه (47 عام من طمرة). مع نهاية التحقيق تم الافراج عنه بقيود مشروطة.


في نشاط مبادر اخر اجرته الشرطة الليلة الماضية في قرية الرامة، تم ضبط المئات من الألعاب النارية والمفرقعات اثناء تفتيش في منزل في القرية. تمت مصادرة الألعاب النارية والمفرقعات وتم استجواب المشتبه البالغ من العمر 34 عامًا (من سكان البلدة ). مع نهاية التحقيق اطلق سراحه بقيود مشروطة.

في إطار نشاط مبادر به اخر اجري يوم الاثنين (3 يونيو حزيران) ،ضبطت الشرطة العشرات من الألعاب النارية والمفرقعات في مدينة طمرة، فتمت مصادرتها وتم توقيف مشتبه (35 عام طمرة) فاحيل الى التحقيق، ومع نهايته اطلق سراح المشتبه بقيود مشروطة.

الى جانب انشطة تطبيق القانون في هذا المجال تواصل شرطة اسرائيل أنشطة وقاية وتوعية واسعة النطاق في المحال التجارية والمدارس في المجتمع العربي بما فيها من محاضرات التي وقف بها افراد الشرطة على مخاطر استخدام الألعاب الخطرة والمفرقعات النارية.

 
ستواصل شرطة إسرائيل عملها لتطبيق القانون بهدف الحد من إستخدام الألعاب الخطرة والمفرقعات النارية هذا الى حانب عملها في مجال الوقاية والتوعية لمكافحة استخدام وتوزيع الألعاب الخطرة والمفرقعات النارية

شرطة إسرائيل تناشد الآباء على أن يقوموا بتوعية اولادهم/ أطفالهم من مخاطر استخدام الألعاب الخطرة والمفرقعات النارية التي تحتوي على متفجرات ويمكن أن تسبب أضرارًا جسدية شديدة للمستخدم وبيئته مثل قطع الاطراف وفقادن البصر او التسبب في حرائق هائلة، وذلك على ضوء الدروس المستفادة من تجارب الماضي والتي أصيب فيها الأطفال بجروح خطيرة

 





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