الشرطة, تصادر, سيارة, فيراري, بقيمة1.3, مليون, شيقل, لمواطن, من, البياضة,

الشرطة اعتقلت الشاب وخلال تحقيق سريع تم تقديم لائحة اتهام بحقه ومصادرة سيارته من نوع فيراري بقيمة 1.3 مليون شيقل.
الشرطة اعتقلت الشاب وخلال تحقيق سريع تم تقديم لائحة اتهام بحقه ومصادرة سيارته من نوع فيراري بقيمة 1.3 مليون شيقل.
كلمات متعلقةالشرطة, تصادر, سيارة, فيراري, بقيمة1.3, مليون, شيقل, لمواطن, من, البياضة,
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...
مئات المدارس العربيّة تشارك في مسيرة الكتاب بهدف تشجيع المطالعة في عصر تطغى ...
قررت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة في قرار لها أن الهستدروت هي الجهة المخوّلة...
منذ صلاة الفجر والتكبيرات تتعالى من مئاذن عرابة حتى حانت صلاة عيد الفطر وفي مسجد...
شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر...
بمشاركة واسعة واجواء ايمانية ، ادى اهالي عرعرة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة...
ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في...
شارك المئات من اهالي الطيرة صباح اليوم الاربعاء بصلاة عيد الفطر باجواء ايمانية...
في اجواء من الفرح ، وبعد ان منّ الله عليهم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك ، ادى...
أصيبت شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لاطلاق نار في...