تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-05 14:13:43 ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة |  2019-06-05 14:05:20 الشرطة تصادر سيارة فيراري بقيمة1.3 مليون شيقل لمواطن من البياضة |  2019-06-05 13:05:02 قسم المكتبات في وزارة التّربية: تتويج الكتب الفائزة في مسيرة الكتاب للعام 2019 |  2019-06-05 13:02:32 محكمة العمل القطرية في الناصرة: الهستدروت هي الجسم الذي يُمثل موظفي مصنع "سوبر هيرب" للمكملات الغذائية |  2019-06-05 12:56:34 صلاة عيد الفطر في مسجد عرابة الكبير |  2019-06-05 11:24:44 ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب |  2019-06-05 11:21:36 الجماهير تمنع محمد صلاح من أداء صلاة العيد |  2019-06-05 11:16:47 بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية |  2019-06-05 10:29:48 عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية |  2019-06-05 09:38:05 المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي |  2019-06-05 09:33:04 الطيرة:المئات يؤدون صلاة العيد باجواء ايمانية |  2019-06-05 09:24:05 مشاركة واسعة في صلاة العيد بمدينة اللد |  2019-06-05 09:12:39 اصابة شابة (٢٣عاما)باطلاق نار في الطيبة |  2019-06-05 01:01:45 اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة |  2019-06-05 06:58:00 الطقس:اجواء حارة نسبيا في ساعات النهار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تصادر سيارة فيراري بقيمة1.3 مليون شيقل لمواطن من البياضة



  |     |   اضافة تعليق



قدمت الشرطة صباح اليوم للمحكمة لائحة اتهام بحق شاب (33 عاما)من البياضة بعد ان قاد سيارته ورخصته مسحوبة على شارع 65 قرب ام الفحم.


الشرطة اعتقلت الشاب وخلال تحقيق سريع تم تقديم لائحة اتهام بحقه ومصادرة سيارته من نوع فيراري بقيمة 1.3 مليون شيقل.

 





كلمات متعلقة

الشرطة, تصادر, سيارة, فيراري, بقيمة1.3, مليون, شيقل, لمواطن, من, البياضة,

تابعونــا

ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة ضبط العاب نارية ومفرقعات خلال حملة واسعة للشرطة في طمرة والرامة 2019-06-05 | 14:13:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...

قسم المكتبات في وزارة التّربية: تتويج الكتب الفائزة في مسيرة الكتاب للعام 2019 قسم المكتبات في وزارة التّربية: تتويج الكتب الفائزة في مسيرة الكتاب للعام 2019 2019-06-05 | 13:05:02

مئات المدارس العربيّة تشارك في مسيرة الكتاب بهدف تشجيع المطالعة في عصر تطغى ...

محكمة العمل القطرية في الناصرة: الهستدروت هي الجسم الذي يُمثل موظفي مصنع "سوبر هيرب" للمكملات الغذائية محكمة العمل القطرية في الناصرة: الهستدروت هي الجسم الذي يُمثل موظفي مصنع "سوبر هيرب" للمكملات الغذائية 2019-06-05 | 13:02:32

قررت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة في قرار لها أن الهستدروت هي الجهة المخوّلة...

صلاة عيد الفطر في مسجد عرابة الكبير صلاة عيد الفطر في مسجد عرابة الكبير 2019-06-05 | 12:56:34

منذ صلاة الفجر والتكبيرات تتعالى من مئاذن عرابة حتى حانت صلاة عيد الفطر وفي مسجد...

بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية 2019-06-05 | 11:16:47

شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر...

عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية 2019-06-05 | 10:29:48

بمشاركة واسعة واجواء ايمانية ، ادى اهالي عرعرة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة...

المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي 2019-06-05 | 09:38:05

ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في...

الطيرة:المئات يؤدون صلاة العيد باجواء ايمانية الطيرة:المئات يؤدون صلاة العيد باجواء ايمانية 2019-06-05 | 09:33:04

شارك المئات من اهالي الطيرة صباح اليوم الاربعاء بصلاة عيد الفطر باجواء ايمانية...

مشاركة واسعة في صلاة العيد بمدينة اللد مشاركة واسعة في صلاة العيد بمدينة اللد 2019-06-05 | 09:24:05

في اجواء من الفرح ، وبعد ان منّ الله عليهم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك ، ادى...

اصابة شابة (٢٣عاما)باطلاق نار في الطيبة اصابة شابة (٢٣عاما)باطلاق نار في الطيبة 2019-06-05 | 09:12:39

أصيبت شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لاطلاق نار في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ادم فقير ابطن اعتداء وحشي حيفا يهود ضرب شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة اسراء عابد الناصرة الافراج المحكمة العفولة حبس منزلي ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي مسيرة مشاعل الحزب الشيوعي الجبهة الشبيبة دير حنا قرية احياء ليوم الارض الخالد الذكرى الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشراضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com