الشرطة, تصادر, سيارة, فيراري, بقيمة1.3, مليون, شيقل, لمواطن, من, البياضة,

الشرطة اعتقلت الشاب وخلال تحقيق سريع تم تقديم لائحة اتهام بحقه ومصادرة سيارته من نوع فيراري بقيمة 1.3 مليون شيقل.

قدمت الشرطة صباح اليوم للمحكمة لائحة اتهام بحق شاب (33 عاما)من البياضة بعد ان قاد سيارته ورخصته مسحوبة على شارع 65 قرب ام الفحم.

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