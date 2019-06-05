قسم, المكتبات, في, وزارة, التّربية:, تتويج, الكتب, الفائزة, في, مسيرة, الكتاب, للعام, 2019,

مئات المدارس العربيّة تشارك في مسيرة الكتاب بهدف تشجيع المطالعة في عصر تطغى الوسائل التّكنولوجيّة على حياتنا . اذ يبدأ الطلاب بمطالعة كتب مقترحة ، منطلقين بابداعات فنيّة وأدبيّة واعلاميّة حول الكتب المقروءة، فيتألّقون ويبرزون من خلال ابداعاتهم وانتاجهم وتحويل الّنصوص والكتب المقروءة الى فعاليّات منّوعة ممتعة تجذب الجميع لعالم الكتاب والغوص في مكنوناته ، خارج نطاق روتين البرنامج الدراسي اليومي ليحتل الكتاب مركزا مرموقا في حياة طلابنا اليوميّة بالاضافة الى لقاءات مع ادباء وفنّانين واقامة معارض للكتب، تربط الطلاب والمربّين والاهالي بعالم الثقافة والاثراء والابداع ". وتضيف السّيدة الهام هلون حنا، مركّزة مشروع مسيرة الكتاب في المجتمع العربي : ان المرحلة الأساسيّة في هذا المشروع هي عمليّة انتخاب أفضل كتاب، يقوم الطلاب بتسويق الكتب المفضّلة من خلال عمليّة دعاية انتخابيّة مميّزة تبرز طاقات ومواهب وقدرات الطّلاب الخلّاقة الهائلة مما يتيح لهم ذلك، تجسيد القصص والكتب المنوعة لتجعلها تتحاور وتتحدّث عن نفسها، ويعبرون عنها بشتى الوسائل الفنية وبعد فرز الاصوات تعلن كل مدرسة عن اسم الكتاب الفائز، ويتم ارسال نموذج خاص بالمشروع الى كل مدرسة لتسجل اسماء الكتب الفائزة

لينتهي بتتويج مشروع مسيرة الكتاب وبارسال توثيق لكافة مراحل المسيرة وتحصل كل مدرسة تشارك بالمشروع بكافة مراحله على منحة قسائم بمبلغ 1000 لاقتناء الكتب الجديدة ".

بعد فرز النّتائج تمّ اختيار الكتب الفائزة التالية :

المرحلة الابتدائية :

الطاووس النّاري تأليف : لبنى صفدي

مغامرات النّحلة سالي تأليف : صالح أحمد كناعنة

الحقول تزهر من جديد تأليف : محمد علي فقرا

اختراع كبير من طفل صغير تأليف: فهيمة عثمان ابو الهيجا

فلّة والبئر المسحورة تأليف : مينا حمود عليان

قطتي لوسي تأليف : غادة عيساوي

المرحلة فوق الابتدائي :

الأجنحة المتكسرة - جبران خليل جبران

رجال في الشمس - غسان كنفاني

بحيرة الحسّون - جودت عيد