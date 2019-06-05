قررت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة في قرار لها أن الهستدروت هي الجهة المخوّلة بتمثيل موظفي مصنع "سوبر هيرب" للمكملات الغذائية في نتسيريت عيليت. وفي حكم قضائي صدر هذه الايام ، قرر سعادة القاضي مصطفى قاسم بأن إدارة الشركة عملت على احباط تكتل نقابي للعمال في الشركة، خلافا للقانون. كما وألزم القاضي ادارة الشركة بدفع تعويضات للهستدروت بمبلغ 75 ألف شيكل والتفاوض معها، قبل توقيع على اية اتفاقية عمل جماعية.

وتعود حيثيات القضية الى نهاية عام 2018 ، حيث كان قد انضم حوالي نصف العاملين في مصنع المكملات الغذائية "سوبر هيرب" إلى الهستدروت، مما جعل الهستدروت المنظمة التمثيلية لكافة عمال المصنع، لكن ادارة الشركة رفضت الاعتراف بالهستدروت كممثلة عن العمال، وادعت أن المصنع لوحده لا يشكل وحدة واحدة مستقلة للشركة ، باعتباره جزء من المكاتب في نتانيا في محاولة لتقليص نسبة العمال المنضمين إلى الهستدروت، حيث يتطلب القانون تواقيع نصف العاملين في المصنع كي يكون بالإمكان انضمام العمال للهستدروت.كما وتقدمت الهستدروت بطلب إلى محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة للاعتراف بالمصنع كوحدة واحدة والتعامل مع الهستدروت كمنظمة تمثيلية للعمال، ولمطالبة الشركة بالتعويض لتدخلها المحظور في التنظيم النقابي للعمال.وفي حكم قضائي صدر بتاريخ 2.6.2019 ، قبلت المحكمة اللوائيّة في الناصرة، طلب الهستدروت وقررت بأن الهستدروت هي منظمة العمال التمثيلية في مصنع "سوبر هيرب" في نتسيريت عيليت ، بدءً من تاريخ إعلان تمثيلها في نوفمبر من العام الماضي 2018. وذكر القاضي في قراره أن محاولة الإدارة للدمج بين المصنع في نتسيريت عيليت ومكاتبها في نتانيا هي محاولة لتقليص نسبة المنضمين للهستدروت لاحباط التنظيم العمالي "وهي محاولة مصطنعة ومغرضة ومخالفة للواقع". وذكر أيضًا أن الشركة عملت على احباط انضمام نقابة العمال إلى صفوفها خلافا للقانون، وذلك من خلال عدة أمور منها توقيع الموظفين على نماذج وهمية لالغاء انضمامهم للهستدروت، وتهديد من قبل كبار المدراء والمُماطلة والتعامل بسوء نية.كما وأصدرت المحكمة تعليمات إلى الشركة بالامتناع عن أي تعطيل للتنظيم العمالي والتفاوض مع الهستدروت بغرض التوقيع على اتفاقية عمل جماعية. بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة الشركة بدفع تعويض للهستدروت وفقًا لقانون الاتفاقات الجماعية ، بقيمة 75000 شيكل.ومثلت الهستدروت في هذه القضية المحاميتان فيرد فيتز ومور أرازي-جلبواع من الدائرة القانونية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت. وأشاد رئيس لواء المروج الشمالية في الهستدروت ليون بيرتس بعمل الدائرة القانونية في الهستدروت، وأعرب عن أمله في ألا يتدخل أصحاب العمل في الإجراءات التنظيمية لموظفيهم واحترام اختيار العمال في التنظيم في إطار الهستدروت. ودعا إدارة "سوبر هيرب" إلى التصرف وفقًا للحكم والدخول في مفاوضات جماعية مع ممثلي الموظفين.