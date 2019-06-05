صلاة, عيد, الفطر, في, مسجد, عرابة, الكبير,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:افراد الشرطة يعملون...
قدمت الشرطة صباح اليوم للمحكمة لائحة اتهام بحق شاب (33 عاما)من البياضة بعد ان قاد...
مئات المدارس العربيّة تشارك في مسيرة الكتاب بهدف تشجيع المطالعة في عصر تطغى ...
قررت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة في قرار لها أن الهستدروت هي الجهة المخوّلة...
شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر...
بمشاركة واسعة واجواء ايمانية ، ادى اهالي عرعرة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة...
ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في...
شارك المئات من اهالي الطيرة صباح اليوم الاربعاء بصلاة عيد الفطر باجواء ايمانية...
في اجواء من الفرح ، وبعد ان منّ الله عليهم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك ، ادى...
أصيبت شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لاطلاق نار في...