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صلاة عيد الفطر في مسجد عرابة الكبير



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



منذ صلاة الفجر والتكبيرات تتعالى من مئاذن عرابة حتى حانت صلاة عيد الفطر وفي مسجد عرابة الكبير الذي اكتظ بالمصلين من الرجال والنساء والاطفال ومن ثم وقف الشيخ محمد نجار لتوضيح كيفية صلاة العيد وانها صلاة سنة من ركعتين فيها التكبيرات في كل ركعة ومن ثم ام بالمصلين وبعد صلاة العيد استمع الحضور لخطبة العيد وبنهايتها قام الحضور بمصافحة بعضهم بعضا متمنين عيدا سعيدا وكل عام والجميع بالف خير.




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