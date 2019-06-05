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ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب



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قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران ستمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود والاسرائيليين بالتراب في الحرب الاقتصادية، على حد قوله.

ففي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال قرباني إنه "علينا ألا نخشى الاستكبار، فالشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار، وجبهة المقاومة والحرس الثوري والشعب الإيراني هم اليوم ملائكة الإنقاذ للمظلومين في العالم".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي - 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/ أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.

ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب




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