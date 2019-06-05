الجماهير, تمنع, محمد, صلاح, من, أداء, صلاة, العيد,

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عبر خلالها عن غضبه بسبب عدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي، أن ما حدث من بعض الصحفيين والجماهير بمنعه من مغادرة منزله لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ليس له علاقة بالحب.

وأضاف: "ما حدث يقال عليه عدم احترام الخصوصية وعدم الاحترافية".

وتواجد صلاح في قريته نجريج بمحافظة الغربية من أجل قضاء إجازة قصيرة مع أسرته احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وتجمع العشرات من أهالي قرية نجريج أمام منزل محمد صلاح قبل أداء صلاة العيد لالتقاط الصور معه مما استدعى قوات الأمن لإلزام اللاعب منزله وعدم السماح له بالمغادرة.

ويلتحق محمد صلاح بمعسكر منتخب مصر بعد أيام استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو / حزيران الجاري إلى 19 يوليو / تموز المقبل.

وحصد محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي بعد غياب 14 عامًا.