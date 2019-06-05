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بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية



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شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر السعيد بعد صلاة العشاء من جامع السعدية ومن جامع البسمة، حيث تابع الآلاف مشاهدة عرض المفرقعات في نهاية المسيرة، وسط أجواء احتفالية. كما تم توزيع حلويات وكعك العيد في نهاية البرنامج.


وقال السيد رائد زبيدات - رئيس مجلس محلي بسمة طبعون:"أهلا وسهلا بالجميع، حيث تتجلى روح المحبة والتآخي والتعاون بين أبناء البلدة الواحدة، فهنيئا للجميع، وفرحتي كبيرة وغامرة برؤية الابتسامة واضحة لدى الجميع، لدى الأطفال، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مكمئنا وأدم علينا البسمة والمحبة والتآخي والسعادة أبدا ما أبقيتنا يا الله، وكل عام وأهل بلدي والأمتين الاسلامية والعربية بألف خير".





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