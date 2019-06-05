بسمة, طبعون:, مشاركة, حشد, غفير, في, مسيرة, العيد, وسط, أجواء, احتفالية,

وقال السيد رائد زبيدات - رئيس مجلس محلي بسمة طبعون:"أهلا وسهلا بالجميع، حيث تتجلى روح المحبة والتآخي والتعاون بين أبناء البلدة الواحدة، فهنيئا للجميع، وفرحتي كبيرة وغامرة برؤية الابتسامة واضحة لدى الجميع، لدى الأطفال، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مكمئنا وأدم علينا البسمة والمحبة والتآخي والسعادة أبدا ما أبقيتنا يا الله، وكل عام وأهل بلدي والأمتين الاسلامية والعربية بألف خير".
وقال السيد رائد زبيدات - رئيس مجلس محلي بسمة طبعون:"أهلا وسهلا بالجميع، حيث تتجلى روح المحبة والتآخي والتعاون بين أبناء البلدة الواحدة، فهنيئا للجميع، وفرحتي كبيرة وغامرة برؤية الابتسامة واضحة لدى الجميع، لدى الأطفال، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مكمئنا وأدم علينا البسمة والمحبة والتآخي والسعادة أبدا ما أبقيتنا يا الله، وكل عام وأهل بلدي والأمتين الاسلامية والعربية بألف خير".