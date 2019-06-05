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عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية



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بمشاركة واسعة واجواء ايمانية ، ادى اهالي عرعرة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة المدرسة الابتدائية.


وقد قام الشيخ هاشم عبد الرحمن بالقاء خطبة العيد الموحدة وسط تهليلات وتكبيرات استقبالا للعيد.





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