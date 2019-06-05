عرعرة:المئات, في, صلاة, عيد, الفطر, بساحة, المدرسة, الابتدائية,

وقد قام الشيخ هاشم عبد الرحمن بالقاء خطبة العيد الموحدة وسط تهليلات وتكبيرات استقبالا للعيد.
وقد قام الشيخ هاشم عبد الرحمن بالقاء خطبة العيد الموحدة وسط تهليلات وتكبيرات استقبالا للعيد.
وقد قام الشيخ هاشم عبد الرحمن بالقاء خطبة العيد الموحدة وسط تهليلات وتكبيرات استقبالا للعيد.
كلمات متعلقةعرعرة:المئات, في, صلاة, عيد, الفطر, بساحة, المدرسة, الابتدائية,
شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر...
ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في...
شارك المئات من اهالي الطيرة صباح اليوم الاربعاء بصلاة عيد الفطر باجواء ايمانية...
في اجواء من الفرح ، وبعد ان منّ الله عليهم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك ، ادى...
أصيبت شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لاطلاق نار في...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في...
اليوم الاربعاء يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار ،ولايطرأ تغير يذكر...
خرج المئات من اهالي الطيبة من الاطفال والرجال والنساء، مساء الثلاثاء، احياء...
قامت مجموعة شباب من عرابة تحت اسم شعار بعثرة ثقافية وبمشاركة سلطة مكافحة العنف...
شاركت جماهير غفيرة من قرية جت المثلث مساء الثلاثاء، في مسيرة تكبيرات العيد...