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المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي



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ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في الملعب البلدي بالمدينة باجواء ايمانية.


وانطلقت الصلاة بالتهاليل والتكبير احتفالا بالعيد.





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