المئات, من, اهالي, ام, الفحم, يؤدون, صلاة, العيد, في, الملعب, البلدي,

وانطلقت الصلاة بالتهاليل والتكبير احتفالا بالعيد.
وانطلقت الصلاة بالتهاليل والتكبير احتفالا بالعيد.
وانطلقت الصلاة بالتهاليل والتكبير احتفالا بالعيد.
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