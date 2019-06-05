المئات, من, اهالي, ام, الفحم, يؤدون, صلاة, العيد, في, الملعب, البلدي,

ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في الملعب البلدي بالمدينة باجواء ايمانية.

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