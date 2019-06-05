مشاركة, واسعة, في, صلاة, العيد, بمدينة, اللد,

بدأت منذ فجر اليوم افواج من المصلين تصل الى الساحة التي هيئت لاستقبال المصلين ، وسط التكبير والتهليل بالعيد السعيد.
وقد استمع المسلمون الى خطبة العيد لفضيلة الشيخ يوسف الباز امم المسجد العمري الكبير ، تحدث فيها عن الصبر والثبات ، وعن المحاولات التي لا تتوقف عن فرقة المسلمين وتشرذمهم، وعن افة العنف التي ايتشرت في المجتمع .
وبعد الانتهاء من الخطبة ، تصافح المسلمون والمهنئون بالعيد راجين المولى ان يعيده على الامة وقد تحسنت احوالها.
يذكر ان رئيس بلدية اللد السيد يائير رفيفو حضر الى المكان وقام بتهنئة المسلمين بالعيد السعيد.