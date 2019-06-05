مشاركة, واسعة, في, صلاة, العيد, بمدينة, اللد,

في اجواء من الفرح ، وبعد ان منّ الله عليهم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك ، ادى الالاف من اهل مدينة اللد والمنطقة صلاة عيد الفطر السعيد في ساحة المسجد العمري الكبير في مدينة اللد.

بدأت منذ فجر اليوم افواج من المصلين تصل الى الساحة التي هيئت لاستقبال المصلين ، وسط التكبير والتهليل بالعيد السعيد.

وقد استمع المسلمون الى خطبة العيد لفضيلة الشيخ يوسف الباز امم المسجد العمري الكبير ، تحدث فيها عن الصبر والثبات ، وعن المحاولات التي لا تتوقف عن فرقة المسلمين وتشرذمهم، وعن افة العنف التي ايتشرت في المجتمع .

وبعد الانتهاء من الخطبة ، تصافح المسلمون والمهنئون بالعيد راجين المولى ان يعيده على الامة وقد تحسنت احوالها.

يذكر ان رئيس بلدية اللد السيد يائير رفيفو حضر الى المكان وقام بتهنئة المسلمين بالعيد السعيد.