اصابة, شابة, (٢٣عاما)باطلاق, نار, في, الطيبة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة لمستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة لمستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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