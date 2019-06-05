اصابة, شابة, (٢٣عاما)باطلاق, نار, في, الطيبة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة لمستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج.

أصيبت شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيبة فجر اليوم الاربعاء.

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