تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-05 11:24:44 ايران: سنمرغ أنف آل سعود واسرائيل في التراب |  2019-06-05 11:21:36 الجماهير تمنع محمد صلاح من أداء صلاة العيد |  2019-06-05 11:16:47 بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية |  2019-06-05 10:29:48 عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية |  2019-06-05 09:38:05 المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي |  2019-06-05 09:33:04 الطيرة:المئات يؤدون صلاة العيد باجواء ايمانية |  2019-06-05 09:24:05 مشاركة واسعة في صلاة العيد بمدينة اللد |  2019-06-05 09:12:39 اصابة شابة (٢٣عاما)باطلاق نار في الطيبة |  2019-06-05 01:01:45 اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة |  2019-06-05 06:58:00 الطقس:اجواء حارة نسبيا في ساعات النهار |  2019-06-05 06:52:28 بريطانيا تدين بناء وحدات استيطان جديدة وتؤكد دعمها اقامة دولة فلسطينية |  2019-06-05 06:49:21 الطيبة:اجواء مميزة في مسيرة عيد الفطر التقليدية |  2019-06-05 07:00:54 شبان من عرابة يوزعون الحلوى في شوارع المدينة ابتهاجا بالعيد |  2019-06-05 07:00:01 مسيرة مهيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد في بلدة جت |  2019-06-04 23:46:24 مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شابة (٢٣عاما)باطلاق نار في الطيبة



  |     |   اضافة تعليق



أصيبت شابة تبلغ من العمر ٢٣ عاما بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيبة فجر اليوم الاربعاء.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة لمستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شابة (٢٣عاما)باطلاق نار في الطيبة




كلمات متعلقة

اصابة, شابة, (٢٣عاما)باطلاق, نار, في, الطيبة,

تابعونــا

بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية بسمة طبعون: مشاركة حشد غفير في مسيرة العيد وسط أجواء احتفالية 2019-06-05 | 11:16:47

شارك حشد غفير من أهالي بسمة طبعون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في مسيرة عيد الفطر...

عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية عرعرة:المئات في صلاة عيد الفطر بساحة المدرسة الابتدائية 2019-06-05 | 10:29:48

بمشاركة واسعة واجواء ايمانية ، ادى اهالي عرعرة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة...

المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي المئات من اهالي ام الفحم يؤدون صلاة العيد في الملعب البلدي 2019-06-05 | 09:38:05

ادى المئات من اهالي ام الفحم صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر السعيد وذلك في...

الطيرة:المئات يؤدون صلاة العيد باجواء ايمانية الطيرة:المئات يؤدون صلاة العيد باجواء ايمانية 2019-06-05 | 09:33:04

شارك المئات من اهالي الطيرة صباح اليوم الاربعاء بصلاة عيد الفطر باجواء ايمانية...

مشاركة واسعة في صلاة العيد بمدينة اللد مشاركة واسعة في صلاة العيد بمدينة اللد 2019-06-05 | 09:24:05

في اجواء من الفرح ، وبعد ان منّ الله عليهم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك ، ادى...

اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة 2019-06-05 | 01:01:45

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في...

الطقس:اجواء حارة نسبيا في ساعات النهار الطقس:اجواء حارة نسبيا في ساعات النهار 2019-06-05 | 06:58:00

اليوم الاربعاء يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار ،ولايطرأ تغير يذكر...

الطيبة:اجواء مميزة في مسيرة عيد الفطر التقليدية الطيبة:اجواء مميزة في مسيرة عيد الفطر التقليدية 2019-06-05 | 06:49:21

خرج المئات من اهالي الطيبة من الاطفال والرجال والنساء، مساء الثلاثاء، احياء...

شبان من عرابة يوزعون الحلوى في شوارع المدينة ابتهاجا بالعيد شبان من عرابة يوزعون الحلوى في شوارع المدينة ابتهاجا بالعيد 2019-06-05 | 07:00:54

قامت مجموعة شباب من عرابة تحت اسم شعار بعثرة ثقافية وبمشاركة سلطة مكافحة العنف...

مسيرة مهيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد في بلدة جت مسيرة مهيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد في بلدة جت 2019-06-05 | 07:00:01

شاركت جماهير غفيرة من قرية جت المثلث مساء الثلاثاء، في مسيرة تكبيرات العيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةالتوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com