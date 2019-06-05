اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, اللد, وحالته, خطيرة,

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد.

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مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد 2019-06-04 | 23:46:24 انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات، وذلك من امام...

اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ 2019-06-04 | 22:57:24 نظمت مساء اليوم الثلاثاء مسيرة عيد الفطر السعيد من مسجد السلام وصولا الى دوار...

نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري 2019-06-04 | 22:51:54 ضمن احتفالاته باليوبيل الفضي، نظّم نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة، حفل شكر...

مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس 2019-06-04 | 18:30:46 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة...

كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق 2019-06-04 | 18:16:43 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...

حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم 2019-06-04 | 17:39:51 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير...

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22 اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة 2019-06-04 | 14:09:46 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق 2019-06-04 | 13:35:17 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...