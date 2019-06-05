تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-05 01:01:45 اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة |  2019-06-04 23:46:24 مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد |  2019-06-04 22:57:24 اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ |  2019-06-04 22:51:54 نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري |  2019-06-04 18:30:46 مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس |  2019-06-04 18:16:43 كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق |  2019-06-04 18:03:07 "القسام" تكشف تفاصيل جديدة حول المواجهة الأخيرة |  2019-06-04 18:00:43 السلطة الفلسطينية توقف المدفوعات إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية |  2019-06-04 17:39:51 حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم |  2019-06-04 17:04:46 ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا |  2019-06-04 17:00:46 "العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس |  2019-06-04 17:00:22 اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا |  2019-06-04 14:09:46 فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة |  2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة



  |     |   اضافة تعليق



أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد.


طواقم الاسعاف هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.

الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة




كلمات متعلقة

اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, اللد, وحالته, خطيرة,

تابعونــا

مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد 2019-06-04 | 23:46:24

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات، وذلك من امام...

اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ 2019-06-04 | 22:57:24

نظمت مساء اليوم الثلاثاء مسيرة عيد الفطر السعيد من مسجد السلام وصولا الى دوار...

نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري 2019-06-04 | 22:51:54

ضمن احتفالاته باليوبيل الفضي، نظّم نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة، حفل شكر...

مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس 2019-06-04 | 18:30:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة...

كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق 2019-06-04 | 18:16:43

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...

حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم 2019-06-04 | 17:39:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير...

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة 2019-06-04 | 14:09:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق 2019-06-04 | 13:35:17

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت 2019-06-04 | 13:30:05

اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبان . يهاجمون منصة القيادات خلال المهرجان الخطابي الاختتامي مسيرة سخنين فلسطيني طعن جندي العفولة سكين ام الفحم شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة القدس مواجهات اعتقالات فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت الحكم السجن المؤبد 21 عاما على اثنين من قتلة أبو خضيرتخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى أديب عطاونة دهسا حورة النقب ريشون لتسيون هرب مطاردة شرطة دوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com