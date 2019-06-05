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الطقس:اجواء حارة نسبيا في ساعات النهار



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اليوم الاربعاء يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.      
الطقس:اجواء حارة نسبيا في ساعات النهار




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