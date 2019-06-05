الطقس:اجواء, حارة, نسبيا, في, ساعات, النهار,

كلمات متعلقةالطقس:اجواء, حارة, نسبيا, في, ساعات, النهار,
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في...
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات، وذلك من امام...
نظمت مساء اليوم الثلاثاء مسيرة عيد الفطر السعيد من مسجد السلام وصولا الى دوار...
ضمن احتفالاته باليوبيل الفضي، نظّم نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة، حفل شكر...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...