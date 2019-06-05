الطقس:اجواء, حارة, نسبيا, في, ساعات, النهار,

اليوم الاربعاء يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة 2019-06-05 | 01:01:45 أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في...

مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد 2019-06-04 | 23:46:24 انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات، وذلك من امام...

اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ 2019-06-04 | 22:57:24 نظمت مساء اليوم الثلاثاء مسيرة عيد الفطر السعيد من مسجد السلام وصولا الى دوار...

نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري 2019-06-04 | 22:51:54 ضمن احتفالاته باليوبيل الفضي، نظّم نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة، حفل شكر...

مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس 2019-06-04 | 18:30:46 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة...

كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق 2019-06-04 | 18:16:43 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...

حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم 2019-06-04 | 17:39:51 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير...

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22 اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة 2019-06-04 | 14:09:46 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...