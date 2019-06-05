الطيبة:اجواء, مميزة, في, مسيرة, عيد, الفطر, التقليدية,

خرج المئات من اهالي الطيبة من الاطفال والرجال والنساء، مساء الثلاثاء، احياء لليلة العيد في المسيرة التقليدية، التي تنظمها الحركة الاسلامية، وسط اجواء من الفرحة والبهجة الكبيرة.

وشارك المئات من اهالي مدينة الطيبة رجالا ونساء، وابناء الحركة الاسلامية من بينهم قادة الحركة الاسلامية وائمة مساجد الطيبة، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ خالج عازم، ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور ، والنائب عبد الحكيم حاج يحيى، والمرشح لرئاسة بلدية الطيبة مدقق الحسابات المحامي هاني النجيب حاج يحيى، في المسيرة التي تقدمتها فرق الكشافة التابعة لمركز "الفرقان" لتحفيظ القران في مدينة الطيبة. تتبعها السيارة التي تطلق الهتافات وتكبيرات العيد، التي صدحت في ارجاء المدينة فخشعت لها القلوب وابتهجت بها الاسارير.

وانطلقت المسيرة من المسجد القديم مسجد "عمر بن الخطاب"، تتقدمها الفرق الكشفية، وجالت احياء سكنية وشوارع عديدة في المدينة، فيما اعرب المشاركون عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة التي تجلت فيها بهجة العيد.