تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-05 01:01:45 اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة |  2019-06-04 23:46:24 مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد |  2019-06-04 22:57:24 اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ |  2019-06-04 22:51:54 نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري |  2019-06-04 18:30:46 مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس |  2019-06-04 18:16:43 كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق |  2019-06-04 18:03:07 "القسام" تكشف تفاصيل جديدة حول المواجهة الأخيرة |  2019-06-04 18:00:43 السلطة الفلسطينية توقف المدفوعات إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية |  2019-06-04 17:39:51 حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم |  2019-06-04 17:04:46 ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا |  2019-06-04 17:00:46 "العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس |  2019-06-04 17:00:22 اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا |  2019-06-04 14:09:46 فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة |  2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيبة:اجواء مميزة في مسيرة عيد الفطر التقليدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خرج المئات من اهالي الطيبة من الاطفال والرجال والنساء، مساء الثلاثاء، احياء لليلة العيد في المسيرة التقليدية، التي تنظمها الحركة الاسلامية، وسط اجواء من الفرحة والبهجة الكبيرة.

وشارك المئات من اهالي مدينة الطيبة رجالا ونساء، وابناء الحركة الاسلامية من بينهم قادة الحركة الاسلامية وائمة مساجد الطيبة، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ خالج عازم، ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور ، والنائب عبد الحكيم حاج يحيى، والمرشح لرئاسة بلدية الطيبة مدقق الحسابات المحامي هاني النجيب حاج يحيى، في المسيرة التي تقدمتها فرق الكشافة التابعة لمركز "الفرقان" لتحفيظ القران في مدينة الطيبة. تتبعها السيارة التي تطلق الهتافات وتكبيرات العيد، التي صدحت في ارجاء المدينة فخشعت لها القلوب وابتهجت بها الاسارير.

وانطلقت المسيرة من المسجد القديم مسجد "عمر بن الخطاب"، تتقدمها الفرق الكشفية، وجالت احياء سكنية وشوارع عديدة في المدينة، فيما اعرب المشاركون عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة التي تجلت فيها بهجة العيد.





كلمات متعلقة

الطيبة:اجواء, مميزة, في, مسيرة, عيد, الفطر, التقليدية,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة اصابة شاب باطلاق نار في اللد وحالته خطيرة 2019-06-05 | 01:01:45

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الثلاثاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في...

مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد 2019-06-04 | 23:46:24

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات، وذلك من امام...

اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ اجواء احتفالية ومشاركة واسعة بمسيرة عيد الفطر في الناصرة‎ 2019-06-04 | 22:57:24

نظمت مساء اليوم الثلاثاء مسيرة عيد الفطر السعيد من مسجد السلام وصولا الى دوار...

نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري نادي عائلة البشارة للاتين ينظّم حفل شكر وتكريم للراهبة كلارا برختولد والسيدة فيوليت خوري 2019-06-04 | 22:51:54

ضمن احتفالاته باليوبيل الفضي، نظّم نادي عائلة البشارة للاتين في الناصرة، حفل شكر...

مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس 2019-06-04 | 18:30:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة...

كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق 2019-06-04 | 18:16:43

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...

حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم 2019-06-04 | 17:39:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير...

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة 2019-06-04 | 14:09:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق 2019-06-04 | 13:35:17

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابنعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعصلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة ابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول وكر اسلحة ذخيرة اللد المنطقة الصناعية الشرطة مسدس بندقية رصاصات اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة أمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرموسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفمسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com