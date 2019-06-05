شبان من عرابة يوزعون الحلوى في شوارع المدينة ابتهاجا بالعيد

قامت مجموعة شباب من عرابة تحت اسم شعار بعثرة ثقافية وبمشاركة سلطة مكافحة العنف اميرة الرباح بتوزيع الحلوى في شوارع عرابة ليلة امس استقبالا للعيد تبرع بها اصحاب محلات تجارية لادخال البهجة والسرور لاهالي عرابة حيث قالوا : "نَّهُ لَمِن دَواعي سُرورنا وإفتِخارنا بِأَننا ما زِلنا نَرى شَبابِنا بهذه الطّاقات الإيجابيّة وأن نَرَى مِثلِ هذه اللَّفتة المُمَيَّزة بِمُناسبة عيدِ الفِطر السَّعيد .قامَ طاقم بَعثَرَة ثَقافِيَّة و سلطة مكافحة العنف بِخُطوَة مُمَيَّزَة بِتَقديم التَّهاني والتَّبريكات لأهلِنا في عرابة .قد تَمَيَّز بالكَثيرِ من الأعمالِ التَطَوُّعِيَّة والأُمسِياتِ الإحتِفالِيَّة بِمُبادرة كريمَة من مصالِح بلدتنا لهم الشكر.