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مسيرة مهيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد في بلدة جت



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شاركت جماهير غفيرة من قرية جت المثلث مساء الثلاثاء، في مسيرة تكبيرات العيد التقليدية، التي انطلقت من المسجد القديم وسط القرية، أذ طافت المسيرة التي تقدمها أئمة المساجد الخمسة شوارع القرية، كما شارك لفيف من الأهالي والعائلات وخلال المسيرة أطلقت تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بصوت أئمان المسجد القديم الشيخ محمد العارف،فيما حطت المسيرة في الساحة الجماهيرية بابن رشد، حيث ستحتضن صلاة عيد الفطر الجامعة صباح يوم الأربعاء، على أن يكون التجمع بالساحة عند الساعة الخامسة والنصف صباحا ليتبادل الأهالي المعايدات والتبريكات قبيل أداء صلاة العيد.


يذكر أن المئات من أهالي القرية ومنطقة باقة الغربية وقرى زيمر أدوا صباح اليوم الثلاثاء صلاة العيد في مسجد البيان، وذلك خلافا لقرار مفتي فلسطين الذي أعلن أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.





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