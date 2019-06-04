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مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات احتفالا بالعيد



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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة تكبيرات وحدوية في البعينة نجيدات، وذلك من امام مسجد البعينة، حيث جابت مسيرة التكبيرات شوارع البلدة القديمة، وتقدم المسيرة رئيس المجلس المحلي، منير حمودة، ائمة المساجد والمئات من المحتفلين مكبرين تكبيرات العيد، واختتمت المسيرة في مركز البلدة.

 

 

 


وهنئ الشيخ احمد اشراف امام مسجد البعينة المحتفلين بعيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل ان يتقبل الطاعات وان يرفع الظلم عن الامة ويبدل الاحوال الى حال افضل.
وقال رئيس المجلس المحلي، منير حمودة في كلمته اتقدم بأجمل التهاني لاهلنا في البعينة نجيدات، وعموم المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، واتوجه بالشكر لكل من شارك في برنامج رمضان الاحتفالي، كما اتوجه بصورة خاصة الى الشباب مطالبا اياهم التحلي بمكارم الاخلاق، وقيادة السيارات برشد وتعقل كي لتبقى ايام احتفالنا بالعيد ايام فرح وهناء، متمنيا للامة جمعاء ايام مباركة في الفطر.


ونظمت المسيرة من قبل مركز البيان لتحفيظ القران بالتعاون مع شباب المسجد، والسلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول، كأول مبادرة لتوحيد برامج الاحتفال بالعيد بين المجلس المحلي ومختلف الشرائح الاجتماعية في البعينة نجيدات.





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