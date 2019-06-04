اجواء, احتفالية, ومشاركة, واسعة, بمسيرة, عيد, الفطر, في, الناصرة‎,

نظمت مساء اليوم الثلاثاء مسيرة عيد الفطر السعيد من مسجد السلام وصولا الى دوار المدينة حيث اقيم إحتفال ضخم بمشاركة جميع القوى الاسلامية في الناصرة وتم توزيع الهدايا والحلوى على الاطفال.





شارك في المسيرة رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونوابه محمد عوايسي والحاج سمير سعدي واعضاء البلدية ،اضافة الى عشرات رجال الدين والشخصيات الاجتماعية ،بحضور الاف المحتفلين من الناصرة والقرى المجاورة.