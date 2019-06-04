مصرع, طفلة, باحتراق, سيارة, قرب, مدينة, القدس,

وافادت مصادر طبية لاحقا ان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات لقيت مصرعها جراء احتراق السيارة.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة قرب مدينة القدس طواقم اطفاء وانقاذ من لواء الضفه الغربيه تعمل على تخليص عالقين وصفت حالتهم بالخطيرة جراء حادث طرق كما جاء ان سياره متورطه بالحادث اشتعلت وتعمل الطواقم على اخماد الحريق.

تابعونــا

كفركنا:اصابة ٤ اشخاص في حادث طرق 2019-06-04 | 18:16:43 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...

حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم 2019-06-04 | 17:39:51 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير...

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22 اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة 2019-06-04 | 14:09:46 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق 2019-06-04 | 13:35:17 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت 2019-06-04 | 13:30:05 اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...

حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة 2019-06-04 | 13:23:23 بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...

إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق 2019-06-04 | 12:03:02 اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...

المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ 2019-06-04 | 11:58:24 شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...