مصرع, طفلة, باحتراق, سيارة, قرب, مدينة, القدس,

وافادت مصادر طبية لاحقا ان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات لقيت مصرعها جراء احتراق السيارة.
وافادت مصادر طبية لاحقا ان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات لقيت مصرعها جراء احتراق السيارة.
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