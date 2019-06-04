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مصرع طفلة باحتراق سيارة قرب مدينة القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة قرب مدينة القدس طواقم اطفاء وانقاذ من لواء الضفه الغربيه تعمل على تخليص عالقين وصفت حالتهم بالخطيرة جراء حادث طرق كما جاء ان سياره متورطه بالحادث اشتعلت وتعمل الطواقم على اخماد الحريق.

وافادت مصادر طبية لاحقا ان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات لقيت مصرعها جراء احتراق السيارة.





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