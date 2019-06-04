كفركنا:اصابة, ٤, اشخاص, في, حادث, طرق,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع على الشارع الرئيسي في كفركنا اسفر عن اصابة ٤ اشخاص بجراح.

واضاف البيان ان الطواقم الطبية نقلت شاب ١٦ عاما الى مستشفى بوريا بحالة متوسطة و٣ اخرين الى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة ووصفت حالتهم بالطفيفة.





الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .