السلطة, الفلسطينية, توقف, المدفوعات, إلى, شركة, الكهرباء, الإسرائيلية,

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كشف قائد في "سلاح المدفعية" بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق بالمواجهة...
رفضت محكمة العدل العليا التماسا قدمته عائلات أسرى فلسطينيين لتجديد الزيارات لهم...
كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أحبطت محاولة اعتداء انتحاري...
بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء برئاسة إندونيسيا التطورات في...
أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات...
أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات...
قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"اقتحمت قوات الشرطة الاسرائيلية مساء السبت المسجد...
قالت المصارد الاسرائيلية إن حركة حماس أطلقت صباح اليوم السبت، 3 صواريخ من شمال...
افادت مصادر فلسطينية :" اصيب 47 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي...