السلطة, الفلسطينية, توقف, المدفوعات, إلى, شركة, الكهرباء, الإسرائيلية,

أوقفت السلطة الفلسطينية تحويل المدفوعات الى شركة الكهرباء الإسرائيلية. واوعزت السلطة الى البلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية بعدم دفع فواتير الكهرباء لإسرائيل والاحتفاظ بالأموال لتعويضها عن تجميد الدعم الحكومي لها خلال الأشهر الأخيرة عقب خصم إسرائيل العوائد الضريبية ورفض السلطة المتكرر لتسلمها.

وادت هذه الخطوة الفلسطينية الى زيادة الديون المستحقة على السلطة للشركة الإسرائيلية بثلاثمائة مليون شيكل آخر بحيث تبلغ حاليا زهاء ملياري شيكل.