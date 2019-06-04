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حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق كبير في منطقه وعريه بين دير الاسد ومجد الكروم .طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على منع انتشار الحريق واخماده ولم يبلغ عن اصابات.
حريق كبير في منطقة وعرية بين دير الاسد ومجد الكروم




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