حريق, كبير, في, منطقة, وعرية, بين, دير, الاسد, ومجد, الكروم,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" في منطقة غفعون الجديدة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق بين سيارتين وقع...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...
بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...
اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...
شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...
اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...