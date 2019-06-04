الرامة:, نصري, سامي, نصور, (أبو, مروان), عن, عمر, ناهز, الـ82, عاما,

سيشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء 04.06.2019 الساعة الرابعة بعد الظهر من كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الرامة ومن ثم الى مثواه الأخير.
لا أراكم الله مكروها بعزيز
سيشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء 04.06.2019 الساعة الرابعة بعد الظهر من كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الرامة ومن ثم الى مثواه الأخير.
كلمات متعلقةالرامة:, نصري, سامي, نصور, (أبو, مروان), عن, عمر, ناهز, الـ82, عاما,
انتقل الى رحمته تعالى الليلة في سخنين طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "أبو الأمين"...
...
ارملة المرحوم زينة عزام واولاده ماري ومنى وجمان وسعيد واخوه بشارة واولاد أخيه...
توفي في بلدة دير حنا مساء الجمعة الشاب حمد اياد دوخي البالغ من العمر 18 عاماً وذلك...
انتقل الى رحمته تعالى في حي الفوار في مدينة شفاعمرو موسى محمود أبو العردات عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى هذه الليلة الحاج حسين حامد نمر بدارنه ابو كمال من مدينة...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي-...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية طمرة الزعبية، الحاج سليمان احمد داوود زعبي...
انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في عرابة الحاجة خديجة حسن عاصله ام عاطف حرم...
...