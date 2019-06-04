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الرامة: نصري سامي نصور (أبو مروان) عن عمر ناهز الـ82 عاما



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زوجة الفقيد ونجله وبناته واخوانه واخواته وعائلاتهم مع عموم آل نصور وآل كسابري وأقربائهم وأنسبائهم في البلاد والخارج ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي نصري سامي نصور (أبو مروان) عن عمر ناهز الـ82 عاما.

سيشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء 04.06.2019 الساعة الرابعة بعد الظهر من كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الرامة ومن ثم الى مثواه الأخير.

تقبل التعازي من يوم الأربعاء 05.06.2019 حتى يوم الجمعة 07.06.2019 في قاعة مركز حنا مويس الثقافي، يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساء.
لا أراكم الله مكروها بعزيز





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