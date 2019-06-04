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ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقال مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، إلى ريال مدريد الإسباني خلال هذا الصيف.

 
وأصدر النادي الألماني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله إتمام انتقال الدولي الصربي إلى الريال.
 
كما أوضح الريال في بيان آخر أن صاحب الـ21 عامًا سيوقع على عقد لمدة 6 مواسم، لينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025.
 
وأفادت عدة تقارير بأن الصفقة كلفت الريال حوالي 70 مليون يورو، بعد دخول الناديين في مفاوضات دامت عدة أسابيع.

 
 وجذب يوفيتش أنظار مسؤولي ريال مدريد بعد تألقه مع فرانكفورت على مدار عامين، قبل أن يقرر الأخير تفعيل بند خيار الشراء بضمه بعقد دائم من بنفيكا البرتغالي، قبل نهاية الموسم المنصرم.
 
يذكر أن المهاجم الصربي نجح في تسجيل 17 هدفًا في الدوري الألماني في موسمه الثاني مع فرانكفورت، بالإضافة إلى 10 أهداف أخرى في الدوري الأوروبي.

ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا




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