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اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا



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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة في منطقة مفتوحة بالبلدة ، المحكمة قامت بتمديد اعتقاله.


كما وعثرت الشرطة على قنابل في منطقة اخرى ، وقالت الشرطة ان هوية الفاعلين معروفة لديها.





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