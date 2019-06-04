اعتقال, شاب, بعد, ضبط, زجاجات, حارقة, وقنابل, في, كفرمندا,

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة في منطقة مفتوحة بالبلدة ، المحكمة قامت بتمديد اعتقاله.





كما وعثرت الشرطة على قنابل في منطقة اخرى ، وقالت الشرطة ان هوية الفاعلين معروفة لديها.