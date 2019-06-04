أمراض, قاتلة, تهدد, حياة, من, يتخطى, وجبة, الإفطار,

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عرق النسا أو العصب الوركي (Sciatic nerve) هو العصب الرئيسي، الذي يتفرّع أسفل الظهر من...
حدد علماء أمريكيون الثمرة التي يساعد تناولها على تعديل ضغط الدم وتحمي من خطر...
استخدم علماء في بريطانيا أساليب تعديل الجينات الوراثية لوقف انتشار إنفلونزا...
كشفت دراسة أميركية أن 7 عوامل رئيسة، يمكن أن تساعد في الوقاية من خطر الإصابة...
تشير دراسة أميركية إلى أن وظائف المخ لدى مرضى السكري قد تتحسن، إذا اتبعوا حمية...
كشفت دراسة حديثة، أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع...
أعلن علماء علم الوراثة بجامعة كامبردج، أن تخفيض السعرات الحرارية مع بقاء مستوى...
أفادت دراسة أميركية حديثة أن حصول الأطفال على قيلولة منتصف النهار يجعلهم أكثر...
قال باحثون إن الرجال الذين تعرّضت أمهاتهم لأحداث مرهقة مثل الطلاق أو فقدان...
أظهرت دراسة طبية حديثة أن زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بالنسبة لكبار السن يمكن أن...