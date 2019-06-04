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أمراض قاتلة تهدد حياة من يتخطى وجبة الإفطار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أكثر مما كان يعتقد سابقا.



وتشير النتائج المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن الأشخاص الذين يتخلون عن وجبة الصباح هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمعدل مرتين تقريبا.


ويرتبط تناول وجبة اليوم الأولى بتغيرات الشهية وارتفاع ضغط الدم والتغيرات الضارة في مستويات الكوليسترول في الدم.


ويقول الباحثون الأمريكيون إنها أيضا "علامة سلوكية" لعادات نمط الحياة غير الصحية.


وهناك بيانات أكثر من 6 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، دون أي تاريخ لأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.


وطُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "كم مرة تتناولون وجبة الإفطار؟"، وكانت الإجابات المحتملة تتراوح بين: "كل يوم"، "بضعة أيام"، "نادرا" و"أبدا".


وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور وي باو من جامعة أيوا: "إن المشاركين الذين لم يتناولوا وجبات الإفطار على الإطلاق، كانوا أكثر عرضة بنسبة 87% للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة الإفطار يوميا".


وأوضح باو: "تخطي وجبة الإفطار كان مرتبطا بالتغييرات في الشهية، وانخفاض الشبع وارتفاع ضغط الدم، والتغييرات الضارة في مستويات الدهون".


وتعد أمراض القلب أكبر قاتل في العالم، حيث بلغ عدد الوفيات بسببها 15.2 مليون شخص في عام 2016، بعد أن كانت 12 مليونا في عام 2000.




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