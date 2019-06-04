تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 17:04:46 ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا |  2019-06-04 17:00:46 "العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس |  2019-06-04 17:00:22 اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا |  2019-06-04 14:09:46 فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة |  2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان  الشرطة نجحت بفك رموز جريمة قتل نجلاء العموري من اللد في أبريل الماضي*.


منذ بداية هذا العام نجحت شرطة أسرائيل بفك رموز 18 جريمة قتل في المجتمع العربي لتحيل المجرمين الى العدالة


فريق تحقيق خاص في الشرطة يفك رموز جريمة قتل مقتل المرحومة نجلاء العموري 19 عامًا، من سكان اللد جريمة التي وقعت في شهر نيسان الماضي*.

الشرطة شرعت بالتحقيق في ملابسات هذه الجريمة بعد تلقي معلومات استخابراتية تٌفيد بأن الشابة اختفت من منزلها لعدة أيام ، ويبدو أنها قتلت على يد افراد أسرتها.


مع تلقي المعلومات، تم فتح تحقيق سري لفحص ظروف اختفاءها، حيث تمركزت جهود التحقيق واحتوت استخدام أنظمة تكنولوجية متقدمة ، مما ادى في بداية الطريق الى تحديد المناطق المفتوحة شرق مدينة شوهام كالمنطقة التي من المفترض ان تعثر الشرطة فيها على المرحومة.


الشرطة اقامت مركز قيادة وسيطرة في المناطق المفتوحة شرقي شوهام ، وقامت بمشاركة قوات كبيرة من الشرطة والمتطوعين والكلاب البوليسية في عمليات مسح وتمشيط بمحاولة لتحديد مكان المفقودة، حيث ركيزة العمل اعتمدت الامكانية انالمفقودة قد فارقت الحياة.

في يوم 24/4/1919 ، بعد ثلاثة أيام من البحث المكثف، بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة جدا ، نجحت الشرطة في العثور على جثة المفقودة ، وهي مدفونة في حفرة في منطقة مفتوحة بالقرب من تل حديد.


مع العثور على الجثة، ألقت قوة من الشرطة القبض على شقيقي المرحومة وشقيقتها وزوجه اخيها ووالدتها.


مع التقدم في التحقيق تم تمديد فترة توقيف المشتبهين من وقت لآخر ، حتى في وقت الحق تم إطلاق سراح أربعة منهم - الأم ، وزوجة الأخ ، والشقيق الأصغر والأخت الكبرى - اما المشتبه محمد العموري ، 30 عامًا بقي موقوفًا.

من التحقيق تبينت شكوك حول غضب عائلة المرحومة الشديد، حول نمط حياتها وكونها اختارت قضاء أيام طويلة خارج منزل العائلة.


وفق مواد البينات التي تم جمعها تبين وفق الشبهات تبين انه في مساء من يوم 11/4/2019 ، وصل المشتبه محمد العموري إلى منزل والدته احيث مكثت فيه الضحية وشقيقها الأصغر. 

وفق للشكوك، دخل المشتبه به إلى الغرفة التي مكثت فيها أخته المرحومة وبدأ في خنقها بيديه حتى توفيت. بعد قتل أخته، نقل المشتبه الجثة إلى سيارته ونقلها إلى منطقة مفتوحة في منطقة شوهام ، حيث وضعها هناك.

وكشف التحقيق أيضًا أن المشتبه أخذ في اليوم التالي مجرفة وتوجه إلى المكان الذي وضع فيه الجثة ونقلها إلى منطقة بالقرب من تل حديد ، حيث حفر هناك حفرة ودفن المرحومة فيها.

من الجدير بالذكر، تم تمديد توقيف المشتبه من وقت لآخر على ذمة التحقيق ومع الانتهاء من التحقيق ، ستقدم يوم غدٍ النيابة العامة لائحة اتهام ضد المشتبه مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده.


*ستواصل شرطة اسرائيل مكافحة ظاهرة العنف في المجتمع العربي بكل إصرار وعزيمة بما فيها من جمع الاسلحة غير القانونية لتستمر في فك رموز جرائم القتل والجرم الخطير مستخدمةً كافة وحداتها والوسائل المتوفرة لديها بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء وإحالة الجرمين الى العدالة*.




كلمات متعلقة

فيديو, -, اعتقال, شاب, 30, عاما, من, اللد, بشبهة, قتل, شقيقته, نجلاء, العموري, بعد, خنقها, ودفنها, في, منطقة, مفتوحة,

تابعونــا

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق 2019-06-04 | 13:35:17

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت 2019-06-04 | 13:30:05

اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...

حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة 2019-06-04 | 13:23:23

بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...

إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق 2019-06-04 | 12:03:02

اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...

المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ 2019-06-04 | 11:58:24

شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...

وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة 2019-06-04 | 11:00:17

اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...

صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز 2019-06-04 | 10:57:29

أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر انفجار في احد مطاعم رام الله وأفاد مدير العلاقات...

مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! 2019-06-04 | 10:52:55

اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على...

اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم 2019-06-04 | 10:27:18

قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 5 جرائم قتل خلال شهر تقريبا في المجتمع العربي الشرطة التحقيق المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة اعتقال شاب من الطيبة بشبهة الاعتداء على طبيب تهديدهالمحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي مصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين طلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com