حقّق الممثل النصري ​محمد إمام​ نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "​هوجان​" الذي خاض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2019، الأمر الذي دفع بعض المتابعين مطالبته بتقديم جزء ثانٍ من العمل.وأعاد محمد إمام نشر تعليق لأحد متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "بجد لازم يبقى في جزء تاني من المسلسل مفيش أحلى وأجمل منه بشهادة الناس كلها.. ومفيش مسلسل هييجي بعده تاني بنفس القصة والأحداث دي تاني بلييييييز جزء تاني وده مطلب جماهيري"، ليرد إمام متساءلاً: "عاوزين جزء تاني؟!".الجدير بالذكر أن مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولي، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد. العمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.عاوزين جزء تاني ⁉️