تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-04 17:04:46 ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش رسميا |  2019-06-04 17:00:46 "العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس |  2019-06-04 17:00:22 اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا |  2019-06-04 14:09:46 فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة |  2019-06-04 13:35:17 المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق |  2019-06-04 13:30:05 اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت |  2019-06-04 13:23:23 حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة |  2019-06-04 12:03:02 إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق |  2019-06-04 11:58:24 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ |  2019-06-04 11:55:05 الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك |  2019-06-04 11:00:17 وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة |  2019-06-04 10:57:29 صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز |  2019-06-04 10:52:55 مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! |  2019-06-04 10:27:18 اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم |  2019-06-04 10:12:59 تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440ه، وهو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.



وبهذه المناسبة حث حسين المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرا المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علما أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.




كلمات متعلقة

المفتي:, صلاة, عيد, الفطر, الساعة, السادسة, وخمس, دقائق,

تابعونــا

اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا اعتقال شاب بعد ضبط زجاجات حارقة وقنابل في كفرمندا 2019-06-04 | 17:00:22

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...

فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة فيديو - اعتقال شاب 30 عاما من اللد بشبهة قتل شقيقته نجلاء العموري بعد خنقها ودفنها في منطقة مفتوحة 2019-06-04 | 14:09:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...

اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت 2019-06-04 | 13:30:05

اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال...

حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية يطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لمواصلة تمويل حضانات الظهيرة 2019-06-04 | 13:23:23

بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...

إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق إقرار خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى حائط البراق 2019-06-04 | 12:03:02

اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...

المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل‎ 2019-06-04 | 11:58:24

شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...

وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة وفاة نحاما ريفلين عقيلة رئيس الدولة 2019-06-04 | 11:00:17

اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...

صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز صور- 3 اصابات اثر انفجار مطعم برام الله جراء تسرب غاز 2019-06-04 | 10:57:29

أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر انفجار في احد مطاعم رام الله وأفاد مدير العلاقات...

مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! مشتبه من النقب بالسطو على فرع بريد في بئر السبع وهو يحمل افوكادو مدعيا انها قنبلة ويهدد بتفجيرها !!! 2019-06-04 | 10:52:55

اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على...

اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم اعتراض على مخطط مصادرة الف دونم من اراضي الدريهمة في ام الفحم 2019-06-04 | 10:27:18

قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديوطمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور 4597 مولود جديد في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضيكفركنا تظاهرة شعارات رفع نصرة الاقصى القدس العشرات ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديوليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم احباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام مجلس منير نبواني مصرع رجل محلي جولس اطلاق نار اصابة رجل سلمان عامر رئيس مجلس جولس ساحة قرية شرطة اسعاف اصابة حرجة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com