اعاد, هاتف, لشابة, من, عين, ماهل, سرق, منها, في, نتسيرت, عيليت,

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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر ٤٦ عاما من كفرمندا بعد العثور على ٤٦ زجاجة حارقة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" سمح بالنشر ان الشرطة...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
بعث حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...
اقرت اللجنة القطرية للبنى التحتية في الحكومة خطة لاقامة قطار هوائي معلق إلى باحة...
شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...
اعلن مقر رؤساء إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء عن وفاة عقيلة رئيس الدولة نحاما ريفلين...
أصيب 3 مواطنين صباح اليوم إثر انفجار في احد مطاعم رام الله وأفاد مدير العلاقات...
اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب رجلا 47 عاما من منطقة النقب بشبهة تنفيذ عملية سطو على...
قدم اصحاب الاراضي في حي الدريهمة هذا الاسبوع اعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس...