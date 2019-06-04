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اعاد هاتف لشابة من عين ماهل سرق منها في نتسيرت عيليت



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اعادت الشرطة هاتفا نقالا من نوع نوت 8 لفتاة من قرية عين ماهل بعد سرقته منها خلال التسوق في مجمع تجاري في مدينة نتسيرت عيليت.



حيث تمكنت الشرطة من اعتقال السارق وهو شاب 30 عاما من نتسيرت عيليت وبحوزته الهاتف




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